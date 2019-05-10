Сделка с Турцией по С-400 встала под вопрос из-за падения турецкой лиры

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В связи с ситуацией с турецкой лирой, Турция может пересмотреть сделку с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило в пятницу немецкие издание Das Bild со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

Другие издания пока не подтверждали эту информацию.

Ранее в СМИ прошла информация, что национальная турецкая валюта упала до минимума за 7 месяцев на этой неделе после того, как в стране объявили новые выборы в Стамбуле по требованию правящей партии Турции "Партия справедливости и развития".

Повторные выборы назначены на 23 июня. Ранее ЦИК Турции признавал победу кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу, он вступил в должность мэра Стамбула 17 апреля.

Прошение о проведении повторных выборов подавала правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник - ультраправая Партия националистического движения. Они утверждали, что в выборах приняли участие порядка 40 тыс. человек, не имеющих права голоса, а работники многих избирательных участков назначались в обход правил.

В понедельник, 6 мая, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие военные срочно нуждаются в системе ПВО, и российское предложение по ЗРС С-400 было выгоднее альтернативных вариантов.

"Нам срочно нужна наша собственная система ПВО. Так дальше продолжаться не может", - заявил он на пресс-конференции в Турции, говоря о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее он заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.