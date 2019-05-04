Двое украинских военных ранены в результате обстрелов в Донбассе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны противника в Донбассе в пятницу, сообщил в субботу пресс-центр украинской Операции объединенных сил (ООС).

3 мая противник 21 раз нарушил режим прекращения огня, из них девять раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, отмечается в сообщении. "Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в фейсбуке в субботу утром.

Между тем, в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) "Интерфаксу" сообщили, что Вооруженные силы Украины несколько раз за прошедшие сутки обстреляли позиции военных ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 мм, РПГ, АГС, СПГ и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

"В результате обстрелов разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", - добавили в Народной милиции ЛНР.