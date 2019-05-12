В ЛНР заявили о нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 11 мая 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 7 обстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Калиново, Калиново-Борщеватое, Лозовле и Желобок.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, при обстрелах украинские военные использовали минометы калибра 120 и 82 мм, гранатомёты АГС и противотанковые управляемые ракеты.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В свою очередь в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщают, что за минувшие сутки ополченцы 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных получили ранение.

"Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в "Фейсбуке".

По данным пресс-центра, обстрел позиций велся на восточном направлении вблизи Авдеевки, у Песок, у Пищевика, вблизи Марьинки. На северном направлении были обстреляны позиции украинских военных вблизи Новоалександровки и в районе Зайцевого.