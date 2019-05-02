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Жители ДНР смогут с 3 мая подать заявление о приеме в гражданство России

Документы направят для рассмотрения и принятия решения в Ростовскую область РФ, сказали в МВД самопровозглашенной республики

Жители ДНР смогут с 3 мая подать заявление о приеме в гражданство России
Фото: ТАСС, Александр Река

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Миграционная служба самопровозглашенной Донецкой народной республики начнет прием документов для получения гражданства России с 3 мая, сообщили в четверг в министерстве внутренних дел ДНР.

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"Обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке имеют право лица, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики и имеющие паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: город Донецк, улица Ходаковского, 10", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службы министерства.

По данным ведомства, уже с 7 мая прием документов будут вести все 33 подразделения миграционной службы ДНР.

Как сообщили в министерстве, затем документы будут направляться в аппарат миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявлений - до трех месяцев, отметили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что в случае положительного решения о приобретении гражданства России указанным лицам паспорт гражданина РФ будет выдаваться на территории Ростовской области (после дактилоскопирования и принятия присяги), куда граждане будут доставляться централизовано на специально выделенных автобусах.

Российское гражданство для украинцев

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как рассказал во вторник журналистам представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов, по данным соцопроса, подавляющее большинство жителей ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство.

27 апреля Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем украинцам. Уже 1 мая президент России подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

В настоящее время в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов жителям ЛНР (в Новошахтинске) и ДНР (в селе Покровском Неклиновского района).

Украина Донбасс ДНР Донецк Ростовская область

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