Что произошло за день: суббота, 4 мая

Зеленский пообещал ответить России на паспортизацию Донбасса, в Белоруссии за дачу взяток задержаны россияне, писатель и депутат Шаргунов возглавит журнал "Юность"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новоизбранный президент Украины заявил, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса. Владимир Зеленский пообещал пообещал действовать креативно, быстро и умно. Кроме того, сегодня будущий глава государства встретился с руководством Верховной рады и главами фракций и предложил им назначить церемонию своей инаугурации на 19 мая.

- В Белоруссии задержан глава госкомпании "Белтелеком" по подозрению в получении взятки от российского гражданина. Кроме того, КГБ Белоруссии сегодня сообщило, что причиной задержания экс-замглавы Совбеза страны также стало взяточничество. Он был взят с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской компании. Россияне, которых подозревают в даче взяток по обоим делам также задержаны.

- В Таиланде официально коронован новый король - 66-летний Маха Вачиралонгкорн (Рама Х), занявший престол в 2016 году после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX).

- Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Финляндии в матче второго тура Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура.

- Писатель и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов назначен главным редактором литературного журнала "Юность", который в следующем году отметит свое 65-летие.