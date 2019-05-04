Гендиректор "Белтелекома" задержан за получение взятки от россиянина

Вместе с главой крупнейшего оператора связи в Белоруссии задержан гражданин РФ, который, как утверждается, давал взятку

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов задержан за получение взятки, сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси.

Как заявили в белорусском КГБ, Сиводедов получил взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро. Также задержан взяткодатель - гражданин Российской Федерации личность которого не раскрывается. В сообщении он обозначен лишь инициалом "К".

По информации КГБ, в ходе следственных действий дома у Сиводедова обнаружено и изъято $470 тыс., полученных по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих подозреваемому квартиры в Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.

"Обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - добавили в ведомстве.

О задержании Сиводедова ранее сообщили белорусские СМИ со ссылкой на источники.

"Белтелеком" - крупнейший оператор связи в Белоруссии, включает 9 филиалов и 3 производства. На госпредприятии работают свыше 16,5 тыс. человек.

Ранее сегодня белорусское КГБ назвало причину произошедшего в конце апреля задержания бывшего замглавы Совета безопасности республики Андрея Втюрина. Его также обвиняют в получении взятки от россиян. Как заявили в Комитете госбезопасности, он был задержан с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры.