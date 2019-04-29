На Шри-Ланке после терактов ввели запрет на закрывающую лицо одежду

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На Шри-Ланке в понедельник вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, сообщает агентство Associated Press. Соответствующее распоряжение ранее сделал президент страны Майтрипала Сирисена.

Запрет касается любых видов одежды и головных уборов, которые закрывают лицо человека и "мешают его идентификации". Отмечается, что на такой шаг власти пошли из соображений безопасности.

На прошлой неделе Сирисена после серии терактов запретил две исламистские группировки. В частности, вне закона оказалась группировка "Таухид джамаат" (запрещена в РФ), боевиков которой считают основными подозреваемыми в организации серии терактов.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в дорогих отелях в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также в церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Жертвами атак стали 253 человекf. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Впоследствии силы безопасности задержали более 70 человек. Накануне при попытке задержания группы подозреваемых на востоке Шри-Ланки в доме произошла перестрелка, а затем серия взрывов. В результате погибли 15 человек, в том числе шестеро детей.