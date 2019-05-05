Глава МИД Венесуэлы назвал призывы к перевороту в стране провальными
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Попытки свержения власти в Каракасе потерпели неудачу, заявил в воскресенье глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"В нашей стране имели место призывы к вооруженному свержению власти, к военному восстанию. Призывы, которые ущемляют честь и достоинство венесуэльских военных. Призывы к перевороту, который не состоялся и был полностью провальным", - сказал он на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Арреаса отметил, что "отношения Москвы и Каракаса приобретают особое значение" на фоне призывов США к свержению власти в Каракасе.
"Они (отношения между РФ и Венесуэлой) важны не только для наших стран, они важны для всего мира, - подчеркнул дипломат. - Мы должны показать пример, как нужно действовать в таких ситуациях".
Ранее провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо признал, что при подготовке военного переворота в стране, попытка которого провалилась на этой неделе, были допущены ошибки. Как он заявил в интервью газете The Washington Post, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.
30 апреля Хуан Гуайдо выпустил видеообращение, записанное, по его словам, на территории одной из военных баз в Каракасе. Он заявил, что его поддерживают многие военные.
В тот же день произошли столкновения между демонстрантами и силами безопасности. В итоге выяснилось, что армия осталась на стороне президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Более того, поступали сообщения о том, что некоторые из тех немногих военных, которые в тот день присоединились к демонстрантам, позже сообщили, что их обманули.
Акции протеста были подавлены, военные и полиция остались верны президенту и никто из соратников Мадуро не перебежал к оппозиции.