Глава МИД Венесуэлы назвал призывы к перевороту в стране провальными

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Попытки свержения власти в Каракасе потерпели неудачу, заявил в воскресенье глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"В нашей стране имели место призывы к вооруженному свержению власти, к военному восстанию. Призывы, которые ущемляют честь и достоинство венесуэльских военных. Призывы к перевороту, который не состоялся и был полностью провальным", - сказал он на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Арреаса отметил, что "отношения Москвы и Каракаса приобретают особое значение" на фоне призывов США к свержению власти в Каракасе.

"Они (отношения между РФ и Венесуэлой) важны не только для наших стран, они важны для всего мира, - подчеркнул дипломат. - Мы должны показать пример, как нужно действовать в таких ситуациях".

Ранее провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо признал, что при подготовке военного переворота в стране, попытка которого провалилась на этой неделе, были допущены ошибки. Как он заявил в интервью газете The Washington Post, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.