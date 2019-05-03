Трамп заявил, что Путин не собирается вмешиваться в события в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия не стремится вмешиваться в венесуэльский кризис, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп вскоре после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Он (Путин - ИФ) совершенно не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Он только хочет увидеть там позитивное развитие ситуации", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее в руководстве США на этот счет высказывали противоположную позицию. Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Венесуэлы. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Россия уже осуществила незаконное вторжение в эту страну, и призывал лидеров латиноамериканских стран опасаться деятельности России в регионе.

Как сообщалось, в ходе сегодняшнего телефонного разговора Путина и Трампа была затронута, в том числе, тема кризиса в Венесуэле. Как сообщила по итогам беседы пресс-служба Кремля, президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны, а вмешательство извне и попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса.