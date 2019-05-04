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Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил генерала Элио Эстраду Паредеса руководителем Национальной полиции страны, сообщают латиноамериканские СМИ.

Таким образом Элио Эстрада Паредес, который до сих пор был бригадным генералом Нацгвардии Венесуэлы, сменит на посту главы полиции генерала Карлоса Переса Ампуэду.

О причинах такого кадрового решения не сообщается. Ранее в мае в СМИ появились данные о переговорах между рядом высокопоставленных венесуэльских официальных лиц и оппозицией о том, как отстранить от власти Мадуро. О таких контактах сообщали и в Вашингтоне. Данные появились сразу после крупных беспорядков, организованных венесуэльской оппозицией 30 апреля. Однако в итоге акции протеста были подавлены, военные и полиция остались верны президенту и никто из соратников Николаса Мадуро не перебежал к оппозиции.

Венесуэла Николас Мадуро

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