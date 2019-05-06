Помпео связал ракетные пуски Северной Кореи с визитом лидера КНДР в РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео рекомендовал обратить внимание, что Северная Корея осуществила испытательные ракетные пуски после переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке.

"Вы обратили внимание, что это произошло сразу после его визита в Россию, верно? Он принял решение об этих действиях сразу после разговора с Владимиром Путиным", - сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций против Пхеньяна.

В минувшую субботу КНДР осуществила пуски ракет малой дальности, которые затем Сеул назвал "реактивными снарядами".

Помпео в интервью отметил, что "самые жесткие в истории" санкции против Северной Кореи остаются в силе.

"Мы все еще оцениваем подходящий ответ (на ракетные пуски - ИФ), но я хочу, чтобы ваша аудитория знала, что мы намерены использовать все дипломатические возможности. Я продолжаю приглашать наших коллег на переговоры", - сказал Помпео.

По его мнению, Ким Чен Ын может провести денуклеаризацию Северной Кореи "не прибегая к другим методам, кроме дипломатических", и США надеются, что это удастся осуществить.

Он в ответ на просьбу прокомментировать заявления северокорейской стороны о том, что она не хочет вести переговоры с ним лично сказал, что решение о составе делегаций на переговорах принимают лидеры двух стран.

"Не Северная Корея должна выбирать наших переговорщиков, а мы не выбираем ее переговорщиков. Это личное дело лидеров двух стран", - сказал госсекретарь.

После завершившегося без конкретных результатов ханойского саммита США-КНДР в феврале 2019 года МИД КНДР назвал виновниками провала помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и Майка Помпео.

Визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 24 по 25 апреля. Лидер КНДР провел переговоры с Владимиром Путиным, которые обе стороны позже охарактеризировали как содержательные. По словам президента России, главы государств "смогли поговорить и об истории отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове".