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Сеул заподозрил Пхеньян в запуске запрещенных баллистических ракет

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейские эксперты не исключают, что в ракетных пусках, осуществленных в субботу северокорейскими военными, были задействованы баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

В миреЮжная Корея сообщила о запуске КНДР нескольких ракет малой дальностиЮжная Корея сообщила о запуске КНДР нескольких ракет малой дальностиЧитать подробнее

На основе изучения фотографий, опубликованных северокорейским информагентством ЦТАК, ряд экспертов высказал мнение, что речь может идти о баллистических ракетах малой дальности класса "земля-земля", известных как северокорейский вариант российских ракет "Искандер", сообщило во вторник южнокорейское информагентство "Ренхап".

Если это предположение подтвердится, то это может стать предметом споров и дискуссий, поскольку резолюции СБ ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет любых типов, отмечает агентство.

В минувшую субботу КНДР произвела серию ракетных пусков в направлении Японского моря. Это вызвало критику со стороны ООН, а также беспокойство соседей, в том числе Южной Кореи.

КНДР

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