Порошенко отправился в Донбасс

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко посетит район военной операции в Донбассе в сопровождении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщил в понедельник заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Хотел бы передать приветствие от Василия Грицака, который сегодня должен был быть тут, но отправился в командировку с президентом в район проведения АТО", - сказал он в понедельник на Kyiv Jewish Forum.

Ранее Порошенко сообщил, что намерен 6 мая отправиться к украинским военнослужащим. "Армия будет наращивать свою мощь, и 6 мая я еду в Вооруженные силы Украины, потому что я - верховный главнокомандующий. И у нас будут продолжаться те шаги, которые мы должны совершить до конца моей каденции", - сказал Порошенко.