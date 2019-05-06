Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Петр Порошенко в понедельник сменил командующего Объединенными силами на юго-востоке Украины.

Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский, сменив на посту генерала Сергея Наева.

По словам президента, сменить командующего ему предложили министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Александр Станиславович успешно прошел все должности от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба... принимал активное участие в антитеррористической операции в сложных условиях 2014-2015 годов. Сначала был начальником штаба, позднее возглавлял антитеррористическую операцию в сложнейших условиях нашей истории", - отметил президент.

В начале 2010-х годов Сырский был первым замначальника Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, начальником штаба. С началом операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево, за это награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта. Был причастен к управлению боями в Углегорске и с.Редкодуб.

В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 стал командиром "АТО", пока она не была завершена и взамен нее не была начала Операция объединенных сил.