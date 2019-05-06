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Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Грузовой автомобиль, перевозивший туристов, сорвался с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош. В нем находились 23 человека, трое из них погибли", - говорится в сообщении.

Самостоятельно спаслись 16 пассажиров, еще троим помогли спасатели. Судьба одного человека остается неизвестной. По предварительным данным, пассажиры - граждане Белоруссии.

"Десять пострадавших госпитализированы в больницы, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Обследование остальных выживших продолжается", - уточняет пресс-служба.

Украина

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