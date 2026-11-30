Санчес признал поражение на парламентских выборах в Испании

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес позвонил своему сопернику, лидеру правой "Народной партии" Альберто Нуньесу Фейхоо, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах, сообщают ведущие испанские СМИ со ссылкой на источники.

Ранее в самой "Народной партии" объявили о победе на выборах. Санчес, возглавляющий испанских социалистов, официально еще не признал поражение.

По итогам обработки почти 92% бюллетеней "Народная партия", лидером которой является Нуньес Фейхоо, получает 133 места в нижней палате парламента, еще 52 у ее союзников из партии "Голос", два - у правого "Союза народа Наварры". Для получения большинства в парламенте требуется не менее 176 мест.

У социалистов во главе с премьером Испании Педро Санчесом 116 мест. Еще несколько десятков мест ему могут обеспечить союзники.

Кроме того, согласно первым данным, правые партии побеждают и на выборах в сенат.