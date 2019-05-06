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В Литве сообщили об отмене перелетов между Москвой и Вильнюсом на SSJ-100

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы из Москвы в Вильнюс и обратно на самолете Sukhoi SuperJet-100, сообщил портал 15min.lt.

Согласно данным портала, вильнюсский аэропорт указал, что были отменены рейсы Sukhoi SuperJet в Москву в понедельник вечером и во вторник утром, а также рейсы из Москвы в Вильнюс.

Пока не ясно, отменены ли рейсы из-за самолёта Sukhoi SuperJet 100 или из-за временных сбоев в работе аэропорта Шереметьево, отмечает портал. В Вильнюсском аэропорту пока нет информации о том, почему рейсы были отменены.

5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" потерпел катастрофу лайнер "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший в Мурманск, но вскоре вернувшийся обратно, как сообщалось, после возникновения проблем со связью. В результате жесткой посадки самолет загорелся. В результате пожара погиб 41 человек из находившихся на борту самолета 78 человек.

Аэрофлот Литва

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