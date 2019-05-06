Параметрический "черный ящик" горевшего в Шереметьево SSJ-100 поврежден

Речевой самописец — в удовлетворительном состоянии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Параметрический "черный ящик" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet, получил серьёзные повреждения, звуковой "черный ящик" в удовлетворительном состоянии, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии",- говорится в сообщении на сайте МАК.

В ведомстве сообщили, что специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных.

"Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа", - говорится в сообщении МАК.

По данным ведомства, комиссия по расследованию МАК, в установленный Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации 30-дневный срок, подготовит и представит предварительный отчет о результатах работы Комиссии с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.

Утром в понедельник министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет "расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими". Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи со специалистами МАК приступили к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев.