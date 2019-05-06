Ученые призвали перестроить глобальную экономику ради сохранения биоразнообразия

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания, при этом многие могут исчезнуть в течение нескольких десятилетий. Об этом говорится в докладе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), опубликованном в понедельник.

Согласно докладу, темпы исчезновения видов животных и растений ускоряются, что может привести к тяжелым последствиям для людей во всем мире.

Доклад был составлен 145 учеными из 50 стран. В нем содержится анализ изменений, произошедших за последние пять десятилетий, а также иллюстрируется связь экономики и экологии.

"Состояние экосистем, от которых зависим мы и все другие виды, ухудшается быстрее, чем когда-либо", - сказал председатель IPBES Роберт Уотсон.

По его словам, ситуацию еще не поздно изменить, однако делать это необходимо как на локальных, так и на глобальных уровнях.

"Природу все еще можно сохранить, восстановить и устойчиво использовать при условии "трансформационных изменений". Под такими изменениями мы имеем в виду фундаментальную, системную реорганизацию технологических, экономических и социальных аспектов", - отмечается в докладе.

Авторы доклада выделили факторы, которые на данный момент оказали самое существенное негативное влияние на окружающую среду. В их числе - изменения в использовании земельных и морских ресурсов, глобальное потепление и загрязнение природы.

В докладе отмечается, что c 1980 года выброс парниковых газов увеличился вдвое, что привело к росту средних температур в мире как минимум на 0,7 градуса Цельсия, при этом изменение климата оказывает влияние на окружающую среду как на уровне экосистем, так и на генетическом.

В то же время деятельность человека уже привела к изменению 75% природных территориальных комплексов на суше и около 66% - в мировом океане.

Авторы доклада называют эволюцию глобальной финансовой и экономической систем ключевым элементом политик, направленных на защиту окружающей среды,. Согласно докладу, негативный тренд в отношении окружающей среды сохранится вплоть до 2050 года и далее во всех проанализированных учеными сценариях кроме того, что предусматривает масштабные трансформационные изменения.