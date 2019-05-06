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ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

"Оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Всего было выпущено 36 реактивных снарядов" - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление огнем боевики вели с применением беспилотника. Обстрелы были отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет.

Все точки запуска боевиками ракет выявлены и подавлены авиацией ВКС России и огнем артиллерии сирийских правительственных войск.

1 мая Купчишин сообщил, что боевики с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия. По его словам, обстрел вели боевики из Идлибской зоны деэскалации с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов.

2 мая Купчишин также сообщал о попытке боевиков обстрелять Хмеймим.

3 мая генерал заявил, что в Идлибской зоне деэскалации боевики создают ударную группировку, целью которой может стать атака на сирийский город Хама.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российская авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. В Сирии выполняют задачи, в частности, силы спецопераций Минобороны РФ, военная полиция и подразделения центра по примирению враждующих сторон.

Противовоздушную оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивают два дивизиона системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". Ближнее прикрытие российских баз обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Ранее российские военные сообщали о применении "Панцирей" против беспилотников боевиков.

Сирия Хмеймим

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