Отражен очередной обстрел российской базы "Хмеймим" в Сирии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО отразили очередной артиллерийский налет боевиков на авиабазу "Хмеймим" в Сирии, сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

"Сегодня в 15 часов 15 минут боевиками террористических группировок "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма" из Идлибской зоны деэскалации была предпринята очередная попытка обстрела российской авиабазы Хмеймим. Всего в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов. Благодаря эффективно организованной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим все реактивные снаряды сбиты дежурными средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - сказал Купчишин.

Он отметил, что были оперативно найдены две огневые позиции боевиков, с которых велся обстрел. Авиация ВКС России и артиллерия сирийских правительственных войск уничтожила позиции террористов.

Не первая попытка обстрела

Накануне российские военные сообщили, что авиация ВКС России уничтожила позиции террористов, обстрелявших авиабазу "Хмеймим" 6 мая, огонь также вёлся из Идлибской зоны деэскалации. По данным российских военных, в этот день боевики также обстреляли Джеблу - девять реактивных снарядов разорвались на улицах города и его окрестностях.

В Центре заявили, что 6 мая российские комплексы противовоздушной обороны успешно отразили два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов подконтрольных боевикам террористических организаций в Идлибской зоне.

Зенитные комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов - ни один из них на территорию базы не упал, сообщили военные.

Ранее в мае Купчишин также сообщал о многочисленных попытках обстрела авиабазы Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия. 3 мая генерал заявил, что в Идлибской зоне деэскалации боевики создают ударную группировку, целью которой может стать атака на сирийский город Хама.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российская авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. В Сирии выполняют задачи, в частности, силы спецопераций Минобороны РФ, военная полиция и подразделения центра по примирению враждующих сторон.

Противовоздушную оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивают два дивизиона системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

Ближнее прикрытие российских баз обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".