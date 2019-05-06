Большинство россиян высказалось за прекращение военной операции РФ в Сирии

6% граждан России уверены, что она перерастет для страны в "новый Афганистан"

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Половина россиян (51%) поддерживают политику Москвы в отношении Сирии, но еще большее количество граждан (55%) считают, что военную операцию РФ в этой ближневосточной стране следует завершить, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

По данным социологического исследования, поступившим в "Интерфакс", россияне или совсем не следят за тем, что сейчас происходит в Сирии (39%), или отслеживают события без внимания (48%). Внимательно за развитием ситуации в Сирии следят 13% респондентов.

Россияне, согласно результатам опроса, не исключают, что военная операция в Сирии может перерасти для России в "новый Афганистан": 6% сограждан полагают, что это, безусловно, произойдет; 31% считают такое развитие событий вполне вероятным; 34% - маловероятным. В нереальности подобного развития событий убеждены 16% респондентов, отмечают в "Левада-центре".

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. В декабре 2017 года было объявлено о значительном сокращении российской группировки в Сирии. По данным Минобороны РФ, "боевой опыт в Сирии получили более 68 тыс. военнослужащих, в их числе 460 генералов". В ходе военной операции в Сирии были уничтожены более 90 тыс. террористов.