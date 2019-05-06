Эстонию посетит лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Эстонию посетит делегация во главе с лидером политической партии "Национальный фронт" Франции Марин Ле Пен (Marine Le Pen), сообщил председатель конституционной комиссии парламента Яак Мадисон (Jaak Madison).

"Тороплюсь предварительно сообщить новость: в ближайшее время в рамках выборов в Европарламент Эстонию посетит самый популярный националист Франции Марин Ле Пен вместе с другими правыми политиками. В ближайшие дни будет больше информации", - написал депутат парламента от Консервативной народной партии Мадисон на своей странице в фейсбуке.

11 апреля его партия сообщила, что присоединится в Европарламенте к единому национал-консервативному политическому блоку, создаваемому по инициативе четырех европейских партий.

Марин Ле Пен известна своими пророссийскими взглядами. Она заявляла, что в рамках борьбы с терроризмом и исламом Россия должна вступить в НАТО. Французский политик встречалась с президентом России Владимиром Путиным и давала высокую оценку его деятельности, признавала законность присоединения Крыма к России.