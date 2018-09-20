Французский суд отправил Ле Пен к психиатру из-за публикаций в твиттере

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Французский суд назначил психиатрическую экспертизу лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен за публикацию в твиттере фотографий со зверствами террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

В своем твиттере Ле Пен опубликовала предписание суда о назначении психиатрической экспертизы, которая должна определить степень адекватности политика и установить, страдает ли она от каких-либо психических отклонений.

Ле Пен бурно отреагировала на этот судебный вердикт. "За осуждение зверств ИГ в Twitter так называемая "система правосудия" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?", - написала jyf.

Помимо этого, она заявила журналистам, что не намерена подчиняться решению суда и обращаться к психиатру. "Я бы хотела увидеть, как именно судья будет принуждать меня это сделать", - подчеркнула политик.

Речь идет о трех фотографиях, которые Ле Пен опубликовала в твиттере в 2015 году, в том числе, о снимке казни американского журналиста Джеймса Фоули.

Новость дополняется