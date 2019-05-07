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Помпео подтвердил, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" в выборы

Российская сторона отрицает затрагивание этой темы на переговорах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майкл Помпео настаивает, что в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым затрагивалась тема российского "вмешательства" в американские выборы.

"Я сказал ему то же самое, что говорил ему каждый раз, когда у нас выпадает возможность обсудить эту конкретную тему. А именно то, что это неприемлемо, и что мы сделаем все возможное, чтобы противостоять этому", - приводит слова Помпео сайт Госдепартамента.

Между тем ранее дипломатический источник сообщил журналистам, что российская сторона удивлена заявлением Помпео о том, что на встрече с Лавровым поднимался вопрос о российском "вмешательстве" в американские выборы.

"Тему "вмешательства" России в американские выборы Помпео с Лавровым не обсуждал", - сказал он.

"Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря", - отметил источник.

Ранее американские СМИ сообщили, что Майк Помпео в ходе переговоров с Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с предполагаемым "вмешательством" РФ в выборы в США.

Глава российского МИД и госсекретарь США в понедельник провели переговоры в финском Рованиеми. Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.

Россия США

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