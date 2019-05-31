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Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.

"Хочу с вами сегодня, министр Лавров, поговорить прежде всего о вопросе заключения мирного договора, включая совместную деятельность на четырех северных островах", - сказал Коно, открывая двусторонние переговоры.

Он отметил, что в последние недели в отношениях двух стран наметились "положительные сдвиги".

"13 мая после продолжительного перерыва состоялось заседание японо-российского совета губернаторов, в котором с японской стороны принимало участие восемь губернаторов, это рекордное количество", - сказал глава МИД Японии.

Япония Россия Сергей Лавров

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