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Против спикера Верховной рады возбудили дело о нецелевом использовании бюджета

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной рады Андреем Парубием.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Украины", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НАБУ во вторник, говоря об уголовном производстве относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием.

Соломенский суд Киева обязал НАБУ внести в Единый реестр сведения о возможном нецелевом использовании Парубием бюджетных средств и злоупотреблении властью или служебным положением. Согласно информации Единого реестра судебных решений (ЕРДР), такое определение Соломенский суд вынес 2 апреля и дал НАБУ 24 часа на его исполнение с момента получения копии определения.

Жалоба в суд касалась того, что НАБУ не внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Украина Андрей Парубий

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