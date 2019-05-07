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У посольства Венесуэлы в Риме закончились деньги на аренду помещения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посольство Венесуэлы в Риме уже три месяца не может оплатить аренду здания, в котором оно размещено, а также выплатить зарплаты более чем десятку своих местных сотрудников, сообщает во вторник агентство EFE.

"Мы задолжали три месяца арендной платы и уже получили уведомление о риске выселения из помещения", - заявил посол Венесуэлы в Риме Хулиан Исайас Родригес Диас.

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Посол также рассказал, что 11 итальянских сотрудников посольства не получают зарплату уже четыре месяца.

"Двое из них отказались от работы, но другие, кто работал с нами долгое время, остаются из соображений солидарности и надеются, что ситуация как-то решится", - отметил посол.

Кроме того, посольство задолжало 9 млн евро в рамках договоренностей с Италией о лечении пациентов из Венесуэлы, рассказал Хулиан Исайас Родригес Диас.

Такие задолженности, пояснил посол, связаны с тем, что международные банки приняли меры, мешающие переводу средств на счет диппредставительства.

В то же время, Хулиан Исайас Родригес Диас поблагодарил Италию за то, что Рим не признал оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы и отметил, что Каракас сохраняет частые контакты как с Римом, так и с Ватиканом.

Венесуэла Рим

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