Мадуро обратился за помощью к папе римскому

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил папе римскому Франциску письмо с просьбой о поддержке, сообщает в понедельник итальянский телеканал TG24.

"Я направил папе римскому письмо и надеюсь, что оно находится в пути в Рим или уже прибыло в Ватикан. В нем я говорю, что придерживаюсь веры в Христа", - приводит телеканал слова Мадуро.

"В связи с этим я попросил понтифика о помощи в процессе облегчения и расширения диалога", - подчеркнул венесуэльский президент.

По словам Мадуро, он надеется на положительный ответ папы римского.

Папа римский Франциск ранее в понедельник прибыл в ОАЭ с официальным визитом.

Ранее в понедельник ряд стран ЕС объявили о решении признать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.