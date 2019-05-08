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Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Возвращение Коломойского на Украину, гибель туристов на Алтае, разгром "Барселоны" в Ливерпуле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Коломойский захотел вернуться домой после инаугурации Зеленского. Бизнесмен уверяет, что в его возвращении нет политического подтекста. При президенте Петре Порошенко Украина национализировала бывший актив Коломойского ПриватБанк.

– Семь человек погибли под лавиной на Алтае. Снег сошел в районе Южно-Чуйского хребта. Это случилось в понедельник, но о смерти туристов стало известно сегодня.

– США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой. По мнению Джона Болтона, советника президента США по безопасности, Куба мешает сменить президента Венесуэлы. Он считает, что кубинские и российские военные советники не дают народу Венесуэлы осуществлять свою власть.

– "Ливерпуль" отыграл у "Барселоны" огромное преимущество и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. Во втором полуфинале поборются амстердамский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм". "Ливерпуль" вышел в финал во второй раз подряд.

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