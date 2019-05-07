Коломойский захотел приехать на инаугурацию Зеленского

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, но никому не намерен мстить.

В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, обнародованном во вторник, бизнесмен отметил, что не возвращается на Украину, так как ждет "официального объявления", когда новоизбранный президент официально вступит в должность.

"Символа жду. Потому что скажут потом: "Ты вернулся при Порошенко (действующий глава государства Петр Порошенко - ИФ), а не при Зеленском". Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулось при Порошенко - один Коломойский вернулся... Я хочу, чтобы... записали мое возвращение уже Зеленскому", - пояснил бизнесмен.

Отвечая на вопрос о том, кому он будет мстить, Коломойский сказал: "Я не собираюсь мстить ни Порошенко, ни Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева - ИФ). Я лично никому не собираюсь мстить".

Коломойский отметил, что извлек урок из событий прошлых лет, в частности вокруг ПАО "Укрнафта" (50%+1 акция "Укрнафты" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины" и порядка 42% акций - группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка), когда писали, что "Коломойский бродит по Киеву с батальонами, хотя это была обычная охранная структура, имеющая контакт с "Укрнафтой". "Мы уроки усвоили. Чем отличается хомячок от крысы? Пиар-обеспечением. Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с батальонами по Киеву. Но раз государство имеет монополию на правосудие и на силу, то мы требуем от государства вердикта", - сказал он.

Вместе с тем бизнесмен уверяет, что покинул Украину не из-за Порошенко, и в его возвращении нет политического подтекста.

"Я не уехал из-за Порошенко. Я ездил туда-сюда, я был между Украиной и Женевой, иногда в Израиль... Но большей частью я находился в Женеве, а в Украину я приезжал по бизнесу... Я долго не появляюсь в Украине - такого раньше не было... Потому что можно приехать а потом не уехать... Нацбанк подаст на тебя в суд, и закроют тебе выезд. Вы же знаете, алименты не заплатил - закрывают выезд", - пояснил Коломойский.

В то же время бизнесмен ожидает, что при новом президенте ему будет легче отстаивать свои права.

"Если они, допустим, подадут на запрет мне выезда, я пойду в суд и буду отстаивать права, и никой Филатов (заместитель главы администрации президента Алексей Филатов - ИФ) не будет звонить от Порошенко и говорить, что не надо его выпускать", - сказал он.

"Я надеюсь, что при президенте Зеленском какой-нибудь начальник юридического управления типа Филатова не будет звонить в суды и давать им команду выпускать Коломойского из страны или не выпускать... Я надеюсь, что администрация президента не будет руководить судебной ветвью власти, как и всеми другими ветвями власти, типа парламента или правительства", - добавил бизнесмен.