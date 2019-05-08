Иран отказался от части обязательств по ядерному соглашению

Президент Ирана Хасан Рухани Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране. Комментируя решение в эфире иранского телевидения, Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Рухани.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

По словам Рухани, шаги Тегерана не являются "концом для соглашения". Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет новые шагов в рамках СВПД. "Если же они будет вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - сказал Рухани.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп издал указ о выходе из СВПД, достигнутого в июле 2015 года между Ираном и группой стран: США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и ФРГ.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу. Несмотря на выход Вашингтона, Иран еще не покинул СВПД, но подчеркнул, что остальные подписавшие соглашение должны работать, чтобы компенсировать негативные последствия выхода США из Ирана, если они хотят, чтобы Тегеран остался в нем. В свою очередь другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

Не допустить выхода Ирана из СВПД пытаются страны ЕС. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини совместно с главами МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовала заявление, в котором говорится, что СВПД является ключевым элементом для сохранения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

ЕС, Великобритания, Германия и Франция также выразили сожаление и обеспокоенность после того, как США решили не продлевать исключения, касающиеся экспорта иранской нефти. При этом ЕС, Великобритания, Германия и Франция призвали Иран "продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства по СВПД, а также обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия".