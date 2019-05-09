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Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР
Трансляция ракетных испытаний из района порта Вонсан на восточном побережье КНДР 5 мая
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея провела запуск ракет, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Агентство отмечает, что тип использованных боеприпасов пока не установлен. Однако ранее в мае КНДР уже проводила похожие испытания, и тогда речь шла о ракетах малой дальности.

Агентство Associated Press уточняет со ссылкой на южнокорейских военных, что речь идет как минимум об одном пуске, произведенном на западе КНДР. Он был проведен из провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении в 16:30 по местному времени (10:30 по Москве).

4 мая Сеул сообщил, что Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря. Это вызвало критику со стороны ООН, а также беспокойство соседей.

Позднее южнокорейские эксперты заявили, что в ракетных пусках КНДР могли быть задействованы баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

КНДР Южная Корея

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