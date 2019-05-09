В Южной Корее отметили, что пуск ракет КНДР осложнил диалог Пхеньяна и Сеула

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Новый запуск ракет Северной Кореей вносит значительные сложности в диалог Пхеньяна и Сеула, заявил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Запуск ракет КНДР не нарушает какие-либо межкорейские договоренности в военной сфере. В то же время, еще рано говорить о том, не является ли он нарушением резолюций Совбеза ООН, отметил он в интервью южнокорейской телерадиовещательной корпорации KBS.

По мнению Мун Чжэ Ина, пуском Северная Корея хотела выразить свое недовольство проблемами в переговорах с США после безрезультатного саммита в Ханое.

Южная Корея и США полагают, что КНДР запустила в четверг ракеты малой дальности, отметил он.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что Пхеньян, предположительно, провел пуск двух ракет малой дальности.

Согласно заявлению южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, пуск был осуществлен из западной северокорейской провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении в 16:30 по местному времени (10:30 по Москве).

Пятью днями ранее КНДР, по информации южнокорейской стороны, запустила несколько ракет малой дальности в Японское море. Тогда южнокорейские эксперты не исключили, что Пхеньян запустил баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.