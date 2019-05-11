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Российские туристы с вернувшегося в Камрань авиарейса вылетят в РФ 12 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы с рейса авиакомпании AzurAir Камрань-Новокузнецк, который был вынужден вернуться в пункт вылета из-за неполадок, вылетят в пункт назначения в воскресенье.

"Вылет назначен на 10:30 (6:30 мск) воскресенья", - сообщил "Интерфаксу" один из пассажиров.

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности.

Один из пассажиров сообщил "Интерфаксу", что у самолета были спущены колеса на правом шасси.

Новокузнецк Вьетнам

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