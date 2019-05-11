В Центре по примирению сообщили об обстрелах со стороны боевиков в Идлибе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий в Сирии, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил в субботу на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-эз-Зарур (дважды), Руейсет-Эскандер и Ай-эль-Хаммам провинции Латакия", - сказал Купчишин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.