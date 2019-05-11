Поиск

В Центре по примирению сообщили об обстрелах со стороны боевиков в Идлибе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий в Сирии, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил в субботу на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-эз-Зарур (дважды), Руейсет-Эскандер и Ай-эль-Хаммам провинции Латакия", - сказал Купчишин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Сирия Идлиб

Новости

Акция "желтых жилетов" в Нанте и Лионе переросла в столкновения с полицией

Акция "желтых жилетов" в Нанте и Лионе переросла в столкновения с полицией

В Киеве эвакуировали якобы заминированный аэропорт "Жуляны"

Глава МИД Эстонии собрался вернуть вторую "н" в написание Таллина за рубежом

Что произошло за день: суббота, 11 мая

Боевики атаковали отель в контролируемом Китаем пакистанском городе

Боевики атаковали отель в контролируемом Китаем пакистанском городе

Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского депутата Лещенко

Военный переворот в Судане

Военный совет Судана призвал протестующих вернуться к переговорам

Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке

Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке

Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу более 100 кг экстази

Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу более 100 кг экстази

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');