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Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили об обстрелах со стороны боевиков нескольких населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

"В Идлибской зоне деэскалации, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (трижды), Джубб-Эз-Зарур, Дарх-Абу-Асад и Нахшебба провинции Латакия", - сказал руководитель ЦПВС генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил он.

Сирия Идлиб

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