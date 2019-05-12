Депутат Рады, из-за которого адвокат Трампа не поехал в Киев, пообещал новые разоблачения

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Народный депутат Сергей Лещенко намерен предать огласке документы, которые, по его словам, передал личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, а также страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурирует бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Как написал Лещенко в своем фейсбуке, он намерен сделать это в понедельник, 13 мая, после заседания окружного административного суда Киева.

"Вводя в заблуждение Джулиани, Луценко наплел ему кучу фейков, которые тот озвучил в эфире Fox. Например, о том, что я "осужден за вмешательство в выборы в США".

"По его итогам я дам брифинг и продемонстрирую вам: сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани; полную страницу из черной бухгалтерии Партии регионов с фамилией Манафорта; другие интересные подробности", - написал Лещенко.

Рудольф Джулиани ранее сообщил The New York Times, что планирует в ближайшие дни поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру.

Однако затем Джулиани заявил об отмене визита. "Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей... президент (Зеленский - ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере, в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал Джулиани.

Позднее он назвал врагом президента США депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов. Кроме того, Джулиани утверждал, что сын Байдена получил от $3 млн до $10 млн от "коррумпированного (crooked) украинского олигарха, скрывающегося в России".