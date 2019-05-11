Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского депутата Лещенко

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, отменивший визит на Украину, назвал среди врагов президента США депутата парламента Сергея Лещенко. По словам Джулиани, нардеп предоставил фейковую черную бухгалтерию Партии регионов.

Комментируя в интервью Fox News свой отказ ехать на Украину, Джулиани заявил, что не хочет ехать "к группе людей, которые являются врагами президента США". "Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя - Лещенко, он обнародовал "черную книгу" (так называемая черная бухгалтерия Партии регионов, в которой фигурировал бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа Пол Манафорт - ИФ)", - утверждает адвокат.

Он назвал подделкой переданные в 2016 году Лещенко материалы черной бухгалтерии.

Кроме того, Джулиани утверждает, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получил от $3 млн до $10 млн от "коррумпированного украинского олигарха, скрывающегося в России".

Ответ депутата

В свою очередь, комментируя эту информацию американского адвоката, Лещенко в фейсбуке изложил свое видение ситуации: "Джулиани понял, что Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - ИФ) его систематически обманывал. Луценко 1) врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко; 2) врет, что "черная бухгалтерия" сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет".

Помимо этого, по словам Лещенко, Луценко "врет о том, что меня и Сытника (директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник - ИФ) осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата (депутат парламента Борислав Розенблат - ИФ) и решение не вступило в законную силу".

Он считает, что Луценко "по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью - сохранить свою должность генпрокурора".

Ранее Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Позднее в телешоу "Fox News @ Night" Джулиани заявил об отмене визита на Украину.