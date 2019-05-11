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Адвокат Трампа не приедет в Киев из-за "врагов президента США" в окружении Зеленского

Адвокат Трампа не приедет в Киев из-за "врагов президента США" в окружении Зеленского
Личный адвокат президента США Руди Джулиани
Фото: epa\vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, планировавший в ближайшие дни посетить Украину для встречи с избранным главой республики Владимиром Зеленским, заявил об отмене визита.

"Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей..., - президент (Зеленский - ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал Джулиани в телешоу на канале Fox News, поясняя причину отмены визита.

Адвокат заявил об опасениях того, что новый президент Украины "будет окружен, в прямом смысле, врагами президента США".

Он подчеркнул, что решение об отмене визита на Украину не имеет никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Ранее Джулиани в интервью The New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни посетить Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом "российском вмешательстве" в выборы в США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

США Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский

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