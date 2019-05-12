Что произошло за день: воскресенье, 12 мая

Отмененное прощание с Доренко, несекретное расследование вокруг "Голоса" и отказ от секса по примеру голливудской актрисы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вдова Сергея Доренко рассказала о его давних проблемах с сердцем. Журналист, который скончался 9 мая, несколько раз проходил обследования и знал о том, что у него аневризма аорты. Вдова журналиста также подтвердила, что прощание было отложено по заявлению его дочерей, хотя ранее они это отрицали. Как ожидается, дополнительные исследования причин смерти займут менее недели.

- Директор Алсу опроверг слухи о планах засекретить расследование по итогам шоу "Голос. Дети". Ранее СМИ сообщили, что муж певицы якобы попросил голландских владельцев прав на шоу не обнародовать результаты после скандальной победы дочери Алсу в конкурсе. В команде певицы назвали эти слухи фейком.

- Дом под Ростовом, где взорвался газ, вряд ли удастся восстановить, сообщил губернатор области Василий Голубев. По его словам, таково первоначальное мнение специалистов. На данный момент многоквартирный дом, где погибли два человека, не пригоден к проживанию. Власти обещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей.

- СМИ в ОАЭ сообщили о взрывах в порту города Фуджейра. По их данным, в результате произошедшего загорелись несколько танкеров. В МИД ОАЭ заявили, что "вредительские акты" зафиксированы в отношении четырех коммерческих судов рядом с территориальными водами эмиратов, не уточнив, что конкретно произошло.

- Голливудская актриса призвала "бойкотировать секс" в знак протеста против нового закона штата Джорджия, который ужесточает условия проведения абортов. Алисса Милано заявила, что женщины не могут рисковать забеременеть, пока законы не дают им полной возможности распоряжаться своим телом.