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Генпрокуратура Украины занялась возможным вмешательством Порошенко в работу судей по делу ПриватБанка

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу ПриватБанка.

Это было сделано по результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда Киева. "В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов)", - сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева в понедельник.

Пресс-служба напомнила, что судьи коллегии, принявшей решение по делу о национализации ПриватБанка, обратились к руководству Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований (ГБР) с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Они просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.

"Судьи отметили, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и непредвзятость", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В тот же день состоялось заседание СНБО, на котором президент Украины Порошенко попросил руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного админсуда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка.

Украина Петр Порошенко ПриватБанк

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