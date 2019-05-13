Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка Коломойского

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Шестой апелляционный административный суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, удовлетворившего иск бывшего акционера Приватбанка - кипрской компании Triantal Investments Ltd, говорится в сообщении НБУ на его сайте.

"Национальный банк Украины намерен подать кассационную жалобу на решения судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка", - отмечается в пресс-релизе.

Как заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, на которого ссылается пресс-служба, порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Нацбанка и в случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка НБУ имеет основания для проведения соответствующей проверки.

"Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности на Украине, но и относится к его исключительным полномочиям, закрепленных законом. Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы", - сказал Григорчук.

Иск Коломойского

Кипрская компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная экс-собственникам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, обжаловала в суде правомерность действий Нацбанка и министерства финансов Украины. В частности, компания требовала отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым было инициировано проведение внеплановой инспекционной проверки. Окружной суд Киева 2 марта 2018 года удовлетворил этот иск.

НБУ в своем сообщении отмечает, что имел основания для проведения инспекционной проверки Приватбанка в 2016 году, поскольку согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств. Материалы инспекционной проверки, а также независимой международно признанной аудиторской компанией, которую привлек Приватбанк, подтверждают, что по результатам инспекционной проверки Приватбанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банк не выполнял, а капитала банка было недостаточно для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков, говорится в сообщении НБУ.

"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в Приватбанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка. Напомню, что решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО, правительством и международными партнерами с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований", - подчеркнул Григорчук.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 18 апреля по иску бывшего совладельца Приватбанка Коломойского признал национализацию банка незаконной. Ответчиками в деле выступили Нацбанк Украины, правительство, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Банк был национализирован в декабре 2016 года. Перед этим он был отнесен к категории неплатежеспособных банков. Государство получило 100% в его капитале и докапитализировало Приватбанк на значительную сумму - 155,3 млрд гривен..

Ответчики не смогли в суде доказать наличие законных оснований для признания Приватбанка неплатежеспособным, отмечается в сообщении. Сама процедура национализации была проведена с многочисленными нарушениями, решил суд. По его мнению, государство нарушило право акционеров банка владеть принадлежащим им имуществом. Суд начал рассматривать дело в июне 2017 года. Длительный срок рассмотрения дела в суде объяснили высокой нагрузкой, необходимостью изучить большое число доказательств по делу, зафиксированных в 50 томах.

Коломойский уже несколько лет ведет с Украиной тяжбы по поводу компенсаций за национализированный Приватбанк. В частности, в апреле этого года бизнесмен подал в Хозяйственный суд Киева пять новых исков к НБУ и Приватбанку. В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним. Хозсуд 10 мая решил объединить в одно все пять производств и запланировал рассмотрение этого дела на 20 мая.

Привлеченное властями Украины в 2017 году детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка установило, что финучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

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