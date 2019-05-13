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Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка Коломойского

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Шестой апелляционный административный суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, удовлетворившего иск бывшего акционера Приватбанка - кипрской компании Triantal Investments Ltd, говорится в сообщении НБУ на его сайте.

"Национальный банк Украины намерен подать кассационную жалобу на решения судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка", - отмечается в пресс-релизе.

Как заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, на которого ссылается пресс-служба, порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Нацбанка и в случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка НБУ имеет основания для проведения соответствующей проверки.

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"Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности на Украине, но и относится к его исключительным полномочиям, закрепленных законом. Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы", - сказал Григорчук.

Иск Коломойского

Кипрская компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная экс-собственникам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, обжаловала в суде правомерность действий Нацбанка и министерства финансов Украины. В частности, компания требовала отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым было инициировано проведение внеплановой инспекционной проверки. Окружной суд Киева 2 марта 2018 года удовлетворил этот иск.

НБУ в своем сообщении отмечает, что имел основания для проведения инспекционной проверки Приватбанка в 2016 году, поскольку согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств. Материалы инспекционной проверки, а также независимой международно признанной аудиторской компанией, которую привлек Приватбанк, подтверждают, что по результатам инспекционной проверки Приватбанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банк не выполнял, а капитала банка было недостаточно для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков, говорится в сообщении НБУ.

"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в Приватбанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка. Напомню, что решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО, правительством и международными партнерами с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований", - подчеркнул Григорчук.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 18 апреля по иску бывшего совладельца Приватбанка Коломойского признал национализацию банка незаконной. Ответчиками в деле выступили Нацбанк Украины, правительство, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Банк был национализирован в декабре 2016 года. Перед этим он был отнесен к категории неплатежеспособных банков. Государство получило 100% в его капитале и докапитализировало Приватбанк на значительную сумму - 155,3 млрд гривен..

Ответчики не смогли в суде доказать наличие законных оснований для признания Приватбанка неплатежеспособным, отмечается в сообщении. Сама процедура национализации была проведена с многочисленными нарушениями, решил суд. По его мнению, государство нарушило право акционеров банка владеть принадлежащим им имуществом. Суд начал рассматривать дело в июне 2017 года. Длительный срок рассмотрения дела в суде объяснили высокой нагрузкой, необходимостью изучить большое число доказательств по делу, зафиксированных в 50 томах.

Коломойский уже несколько лет ведет с Украиной тяжбы по поводу компенсаций за национализированный Приватбанк. В частности, в апреле этого года бизнесмен подал в Хозяйственный суд Киева пять новых исков к НБУ и Приватбанку. В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним. Хозсуд 10 мая решил объединить в одно все пять производств и запланировал рассмотрение этого дела на 20 мая.

Привлеченное властями Украины в 2017 году детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка установило, что финучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Официальный курс на 13 мая - 26,2 грн./$1.

Украина НБУ Приватбанк Игорь Коломойский

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