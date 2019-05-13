В Литве определились участники второго тура президентских выборов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Во втором туре президентских выборов в Литве встретятся член сейма, бывший министр финансов и кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист, бывший советник президента банка SEB bankas Гитанас Науседа.

По данным Главной избирательной комиссии, Шимоните, выдвинутая Союзом Отечества-Литовских христианских демократов, опередила остальных участников, набрав 31,3% голосов. Независимый кандидат Науседа набрал 30,95% голосов избирателей.

Третьим остался выдвинутый правящими "аграриями" Саулюс Сквярнялис - за него проголосовали 19,7% участвовавших в выборах.

Всего в президентских выборах в Литве приняли участия девять кандидатов, явка составила почти 57%.

Второй тур состоится 26 мая вместе с выборами в Европарламент.