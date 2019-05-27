Экономист Науседа победил на выборах президента Литвы

Гитанас Науседа Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Независимый экономист Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы, сильно опередив кандидата консерваторов, парламентария Ингриду Шимоните.

Подсчет голосов с 1521-го участка из 1972-х показал, что Науседа получил 70,64% голосов, а бывшая министр финансов Шимоните - 27,95%.

Еще поступают голоса из Вильнюса и отрыв между кандидатами может сократиться, но Шимоните признала, что догнать Науседу она не сможет, и поздравила его с победой.

"Я надеюсь, что нам удастся вместе с другими органами власти найти те точки соприкосновения с одной целью - чтобы в Литве было лучше жить, чтобы в Литве увереннее чувствовал себя каждый человек, чтобы в Литве было больше взаимопомощи, меньше издевательств, чтобы прекрасно уживались между собой старый и молодой, более состоятельный и менее состоятельный, житель окраины и житель центра или столицы", - сказал Науседа.

Избранный президент также упомянул, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркнул, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.

Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила по телефону Науседу с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в деле оправдания возложенных на него жителями Литвы ожиданий.

Выборы президента Литвы прошли в воскресенье.