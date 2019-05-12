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Явка избирателей на президентских выборах в Литве превысила 56%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В первом туре президентских выборов в Литве свою волю выразили 56,45% избирателей, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

В воскресенье на избирательные участки пришли 45,7% избирателей, еще 10,75% проголосовали досрочно.

В президенты баллотируются девять кандидатов. Если ни один из них не наберет более 50% голосов, то через две недели должен состояться второй тур - между двумя кандидатами, которые получили в первом туре больше всего голосов.

Литва

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