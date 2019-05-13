С начала года на Украину не пустили больше трех тысяч россиян

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Почти 3,3 тыс. граждан России с начала 2019 года не смогли въехать на территорию Украины, сообщил в понедельник представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Среди основных причин отказа были неспособность подтвердить цель поездки, посещение Крыма в нарушение украинского законодательства, а также превышение срока пребывания на территории Украины в предыдущие поездки.

По его словам, в целом отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили почти 17 тысяч иностранцев.