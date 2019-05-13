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Трамп заявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о намерении провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке, передает агентство Bloomberg.

Трамп сообщил об этом журналистам в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту США, сообщила, что американская сторона запросила переговоры на высшем уровне и предложила России организовать встречу Трампа с Путиным на предстоящем саммите "двадцатки" в Осаке в июне.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что США не обращались к российской стороне с предложением о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Японии.

"Никаких запросов не было. Нет пока и никаких договорённостей", - сказал он "Интерфаксу", комментируя заявление главы американской администрации о его намерении встретиться с Путиным на саммите "двадцатки" в Осаке.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил журналистам, что со стороны Вашингтона пока не поступал запрос о проведении встречи лидеров РФ и США на полях "двадцатки" в Осаке.

"Не было такого", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее в США не допускали подобной встречи из-за задержания Россией в Керченском проливе украинских моряков и лодок. Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Телефонный разговор Трампа с Путиным 3 мая прервал паузу в диалоге РФ и США на высшем уровне. Президенты обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

США РФ Дональд Трамп Владимир Путин

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