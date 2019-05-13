Ушаков прокомментировал сообщения о запросе США на встречу Трампа с Путиным

Ранее в СМИ появилась информация, что американская сторона запросила встречу президентов РФ и США на саммите G20 в Осаке в июне

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Со стороны Вашингтона пока не поступал запрос о проведении встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях "двадцатки" в Осаке.

"Не было такого", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", поступал ли со стороны США запрос на проведение такой встречи.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту США, сообщила, что американская сторона запросила переговоры на высшем уровне и предложила России организовать встречу Трампа с Путиным на предстоящем саммите "двадцатки" в Осаке в июне.

Ранее в США не допускали подобной встречи из-за задержания Россией в Керченском проливе украинских моряков и лодок. Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Прерванное молчание

Телефонный разговор Трампа с Путиным 3 мая прервал паузу в диалоге РФ и США на высшем уровне. Президенты обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

До этого разговор российского и американского лидеров был очным, он состоялся в начале декабря прошлого года на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе и прошел "на ногах". Изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут полномасштабную встречу в рамках саммита G20, но она была отменена по инициативе американской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.

Последний телефонный разговор Путин и Трамп провели 20 марта 2018 года. Тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

Первый визит Помпео

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник, 14 мая, в Сочи примет госсекретаря США Майка Помпео и главу МИД РФ Сергея Лаврова,

"Завтра главным будут переговоры между Лавровым и Помпео, и потом они оба придут к президенту, президент их примет, и они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны", - сказал Песков журналистам.

Ранее Лавров заявил, что хочет прояснить на встрече с Помпео, как США планируют выходить из кризиса вокруг СВПД, ситуацию вокруг Ирана. А также намерен обсудить с американским коллегой судьбу договора о СНВ.

Также в Москве считают, что Лавров и Помео будут говорить о кризисе в Венесуэле, ситуации в Сирии и на Украине.

Как сообщалось ранее, Майк Помпео должен был впервые посетить Россию в качестве госсекретаря США 13-14 мая. Однако из-за визита в Брюссель Помпео, по данным СМИ, отменил запланированный на понедельник визит в Москву, тем не менее во вторник госсекретарь намерен побывать в Сочи и встретиться там с главой российского МИДа Лавровым.