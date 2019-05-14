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Рада отклонила постановления, блокирующие подписание "языкового закона"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины отклонила четыре проекта постановлений, которыми некоторые депутаты предлагали отменить результаты голосования во втором чтении и в целом за законопроект о языке.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", ни один из четырех проектов постановлений не набрал 226 минимально необходимых голосов для того, чтобы быть принятым и таким образом отменить результаты голосования за языковой закон.

Эти проекты постановлений инициировали народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок", а также внефракционные парламентарии.

Отклонив данные постановления, Верховная рада разблокировала возможность председателю парламента подписать закон о функционировании украинского языка как государственного.

Как сообщалось, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

Украина Верховная рада

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